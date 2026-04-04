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Atelier cuisine aux algues Centre ALGAE Plouguerneau

Atelier cuisine aux algues Centre ALGAE Plouguerneau mercredi 19 août 2026.

Lieu : Centre ALGAE

Adresse : 377 Lieu-dit Koréjou

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Plouguerneau

Atelier cuisine aux algues

Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Explorer par les sens vue, toucher, odorat, goût, les différentes espèces d’algues comestibles. Quelles sont les différentes couleurs, textures et odeurs ? Quels sont les différents goûts des algues et comment peut-on les utiliser en cuisine ?

Passez à l’action en préparant une recette sucrée et salée.

Ouvert à tous, dès 7 ans !

Inscrivez-vous via le lien suivant
https://www.algae.bzh/animations/atelier-de-cuisine-aux-algues-19-aout-2026-sghnx-rh735-fh3cb   .

Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18 

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English :

L’événement Atelier cuisine aux algues Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-29 par OT PAYS DES ABERS

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