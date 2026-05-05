Atelier cuisine bretonne, Médiathèque de La Guerche-de-Bretagne, La Guerche-de-Bretagne

Atelier cuisine bretonne Mardi 19 mai, 11h00 Médiathèque de La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Sur inscription auprès de la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T11:00:00+02:00 – 2026-05-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T11:00:00+02:00 – 2026-05-19T12:00:00+02:00

10 jours pour fêter la Bretagne sous toutes ses formes !

La direction de la culture de Vitré Communauté vous propose des animations en lien avec la Bretagne et la cuisine bretonne dans les communes de l’Agglomération (Argentré-du-Plessis, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Montreuil-sous-Pérouse, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-M’Hervé et Vitré).

Les bibliothèques du réseau Arléane s’associent pour vous proposer un programme gourmand !

Atelier cuisine bretonne

Les élèves du lycée hôtelier de La Guerche-de-Bretagne vous invitent à participer à un atelier cuisine. Vous pourrez repartir avec votre production.

Rendez-vous le mardi 19 mai sur la place du marché de La Guerche-de-Bretagne. Deux séances : 9h30-10h30 et 11h-12h.

Infos pratiques : tout public – Sur inscription auprès de la bibliothèque.

Vous n’êtes pas disponibles à La Guerche-de-Bretagne ?

Rendez-vous dans les autres bibliothèques du réseau proposant des ateliers cuisine.

Samedi 16 mai à 10h30 – Bibliothèque de Louvigné-de-Bais

Dimanche 17 mai à 10h – Bibliothèque de Marpiré

Mercredi 20 mai à 10h – Médiathèque d’Argentré-du-Plessis

Mercredi 20 mai à 14h30 – Bibliothèque de Saint-Didier

Samedi 23 mai à 10h30 – Médiathèque de Vitré

Retrouvez le programme détaillé : https://www.calameo.com/vitre-communaute/read/004683214c24b1d6d024f

Cet évènement est soutenu par la Région Bretagne.

Médiathèque de La Guerche-de-Bretagne Centre culturel La Salorge 35130 La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 96 22 20 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@laguerchedebretagne.fr »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Histoires et tru00e9sors du patrimoine breton Confu00e9rence Concert de Korydwenn u2013 Atelier jardinage sur le sarrasin Du 14 au 24 mai u00e0 lu2019u00e9cran Voyage musical en Bretagne Vitru00e9 Communautu00e9 Tout public, sur inscription au centre des archives au :… », « type »: « rich », « title »: « Programme Vitru00e9 Communautu00e9 fu00eate la Bretagne 2026 », « thumbnail_url »: « https://ps.calameoassets.com/260410154443-d72aa61a35dcfcaf975e71f89e38fa55/p1.jpg?_token_=exp=1778065425~acl=%2F260410154443-d72aa61a35dcfcaf975e71f89e38fa55%2Fp1.jpg~hmac=51917b197f799411ae65464b67b60adfcc57a288abb1a9c958623d6376d330f2 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/vitre-communaute/books/004683214c24b1d6d024f », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 320, « thumbnail_width »: 1598, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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