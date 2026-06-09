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Atelier cuisine Salle AIEC Cambo-les-Bains

Atelier cuisine Salle AIEC Cambo-les-Bains

Atelier cuisine Salle AIEC Cambo-les-Bains mardi 30 juin 2026.

Lieu : Salle AIEC

Adresse : 6 Square Albenitz

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Atelier cuisine

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 16:00:00
fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :
2026-06-30

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Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 48 

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cambo les Bains

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