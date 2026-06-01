Cambo-les-Bains

Club dégustation Les vins du Sud-Est

31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:45:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Le club de dégustation revient à La Cave Vivante pour un 3ᵉ rendez-vous placé sous le signe du soleil et de la gourmandise, à la découverte des vins du Sud-Est de la France.

Cette fois, nous vous proposons un voyage gustatif du Rhône au Languedoc, à travers une sélection de cuvées représentatives de ces terroirs généreux et contrastés. Entre fraîcheur, caractère et convivialité, laissez-vous surprendre par toute la richesse de ces vignobles emblématiques.

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les multiples facettes des vins du Sud-Est.

Au programme

-1 vin effervescent

-2 blancs

-2 rouges

Une dégustation guidée dans une ambiance conviviale et accessible à tous, amateurs comme curieux.

Pour accompagner la dégustation

-Planches de charcuteries et fromages locaux

-Quelques petites douceurs pour finir sur une note gourmande .

31 Rue des Terrasses Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 53 60 34

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English : Club dégustation Les vins du Sud-Est

L’événement Club dégustation Les vins du Sud-Est Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cambo les Bains