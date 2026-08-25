Atelier cuisine créative Calice & Mandibule Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Calice & Mandibule · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier cuisine créative
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Calice et Mandibule vous livre ses secrets de cuisine…
Durant cet atelier nos cheffes Calice et Mandibule vous guideront dans la préparation d’un plat et d’un dessert pas comme les autres.
Vous découvrirez nos ingrédients et vous apprendrez, pas à pas, à les transformer afin de cuisiner un plat original.
Pour les becs sucrés, vous ne serez pas en reste avec une recette pleine de saveurs !
Réservation obligatoire .
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
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English : Atelier cuisine créative
L’événement Atelier cuisine créative Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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