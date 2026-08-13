Informations pratiques

Primelin

Atelier cuisine & dégustation dédicace

Bibliotheque de primelin Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Atelier cuisine et dégustation avec fanny le hir autrice de cuisine breizh tartare d’algues, beurre aux algues, gâteau breton. à partir de 7 ans . .

Bibliotheque de primelin Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 89 29 24 60

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English :

L’événement Atelier cuisine & dégustation dédicace Primelin a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz