AGENDA · Primelin
Atelier cuisine & dégustation dédicace Primelin
mardi 18 août 2026 · Primelin
Informations pratiques
Primelin
Atelier cuisine & dégustation dédicace
Bibliotheque de primelin Primelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Atelier cuisine et dégustation avec fanny le hir autrice de cuisine breizh tartare d’algues, beurre aux algues, gâteau breton. à partir de 7 ans . .
Bibliotheque de primelin Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 89 29 24 60
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English :
L’événement Atelier cuisine & dégustation dédicace Primelin a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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