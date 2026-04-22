Atelier cuisine Le Moulin d’Eymet Eymet

Eymet

Atelier cuisine

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le Moulin d’Eymet vous attend pour son atelier cuisine.

On vous propose de découvrir la recette de la tortilla de Carmen. Puis nous poursuivrons pas un goûter partagé et plein d’autres réjouissances !

Pour tout âge. .

Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English :

L’événement Atelier cuisine Eymet a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides