Atelier cuisine Le Moulin d’Eymet Eymet
Atelier cuisine Le Moulin d’Eymet Eymet samedi 2 mai 2026.
Eymet
Atelier cuisine
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Le Moulin d’Eymet vous attend pour son atelier cuisine.
On vous propose de découvrir la recette de la tortilla de Carmen. Puis nous poursuivrons pas un goûter partagé et plein d’autres réjouissances !
Pour tout âge. .
Le Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English :
L’événement Atelier cuisine Eymet a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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