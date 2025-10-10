Atelier cuisine Maison de quartier du Breil Nantes

Atelier cuisine Maison de quartier du Breil Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 10:00 – 14:00

Gratuit : non 3€, sur inscription Inscription au secrétariat de la maison de quartier Adulte, Senior

Une fois par mois, venez cuisiner un repas entre adultes et dégustez-le ensemble

Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr