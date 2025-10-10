Atelier cuisine Maison de quartier du Breil Nantes

Atelier cuisine Maison de quartier du Breil

Atelier cuisine Maison de quartier du Breil Nantes vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 10:00 – 14:00
Gratuit : non 3€, sur inscription Inscription au secrétariat de la maison de quartier Adulte, Senior 

Une fois par mois, venez cuisiner un repas entre adultes et dégustez-le ensemble

Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr