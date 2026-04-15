Broderie : création de broches, Le 20 mille, Nantes

Broderie : création de broches Jeudi 30 avril, 18h30 Le 20 mille Loire-Atlantique

20€/25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T21:30:00+02:00

En avril, nous continuerons notre découverte des points de broderie en brodant des petites broches (4,5 cm de diamètre) avec un motif floral.

Au programme : point d’épine, point de noeud et perles.

Venez partager ce moment créatif et convivial avec Dominique !

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/broderie-3 »}]

Broderie et perles broderie nantes