Broderie : création de broches, Le 20 mille, Nantes
Broderie : création de broches, Le 20 mille, Nantes jeudi 30 avril 2026.
Broderie : création de broches Jeudi 30 avril, 18h30 Le 20 mille Loire-Atlantique
20€/25€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T18:30:00+02:00 – 2026-04-30T21:30:00+02:00
En avril, nous continuerons notre découverte des points de broderie en brodant des petites broches (4,5 cm de diamètre) avec un motif floral.
Au programme : point d’épine, point de noeud et perles.
Venez partager ce moment créatif et convivial avec Dominique !
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/broderie-3 »}]
Broderie et perles broderie nantes
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