Atelier cuisine Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Atelier cuisine Maison de quartier La Bellangerais Rennes vendredi 17 avril 2026.
Atelier cuisine Maison de quartier La Bellangerais Rennes Vendredi 17 avril, 10h30 Ille-et-Vilaine
Venez participer à un atelier cuisine à partager en famille !
Venez participer à un atelier cuisine à partager en famille !
Au programme : préparer ensemble un repas, mettre la main à la pâte et découvrir de nouvelles idées de recettes dans une ambiance conviviale. Le tout se termine par un moment de partage autour du repas.
Une belle occasion de se retrouver en famille !
Vendredi 17 AVRIL 2026 de 10H30 à 14H
Maison de Quartier la Bellangerais
️ Gratuit
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-17T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-17T14:00:00.000+02:00
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0299272110
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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