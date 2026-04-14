Soirée jeux, Espace des 2 Rives, Rennes
Soirée jeux, Espace des 2 Rives, Rennes jeudi 30 avril 2026.
Soirée jeux Jeudi 30 avril, 19h00 Espace des 2 Rives Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T22:00:00+02:00
Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « coordination.e2r.rpa@gmail.com »}]
Envie d’une soirée conviviale ? Rejoignez la soirée jeux ! Jeux, gourmandises et rencontres au programme. Pique-nique partagé – Ouvert à toutes et tous pour un moment ludique et chaleureux.
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