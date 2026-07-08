ATELIER CUISINE MÉDITERRANÉENNE SANS CUISSON À LA SPIRULINE Torreilles
mercredi 8 juillet 2026 · Torreilles
Informations pratiques
Torreilles
ATELIER CUISINE MÉDITERRANÉENNE SANS CUISSON À LA SPIRULINE
Route de Sainte Marie Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 65 – 65 – 65
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-08-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27
Booste ton énergie naturellement… tout en te régalant !
Lors de cet atelier tu pourras découvrir et déguster la SPIRULINE, ce super aliment produit localement ainsi que visiter la ferme (la serre et le labo).
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Route de Sainte Marie Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie bon.menjar.66@gmail.com
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English :
Boost your energy naturally… while treating yourself!
During this workshop, you’ll have the chance to discover and taste SPIRULINA, this locally produced superfood, and tour the farm (the greenhouse and the lab).
L’événement ATELIER CUISINE MÉDITERRANÉENNE SANS CUISSON À LA SPIRULINE Torreilles a été mis à jour le 2026-07-04 par BIT DE TORREILLES
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