TOUS À LA PLAGE Espace Capellans Torreilles

Torreilles

TOUS À LA PLAGE

Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

La ville de Torreilles vous propose une soirée “Tous à la Plage”.

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Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

The town of Torreilles invites you to a Tous à la Plage evening.

L’événement TOUS À LA PLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-04-23 par BIT DE TORREILLES