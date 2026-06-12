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SOIREE GUINGUETTE AU DOMAINE PAGNON Torreilles

SOIREE GUINGUETTE AU DOMAINE PAGNON Torreilles

SOIREE GUINGUETTE AU DOMAINE PAGNON Torreilles samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Rue des Orangers

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Torreilles

SOIREE GUINGUETTE AU DOMAINE PAGNON

Rue des Orangers Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Soirée guinguette sous le chapiteau du Domaine Pagnon !
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Rue des Orangers Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 56 35 92 

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English :

Open-air dance party under the big top at Domaine Pagnon!

L’événement SOIREE GUINGUETTE AU DOMAINE PAGNON Torreilles a été mis à jour le 2026-06-12 par BIT DE TORREILLES

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