ATELIER CULINAIRE SUBLIMER LES FRUITS ET LÉGUMES D’ÉTÉ Torreilles

ATELIER CULINAIRE SUBLIMER LES FRUITS ET LÉGUMES D'ÉTÉ

ATELIER CULINAIRE SUBLIMER LES FRUITS ET LÉGUMES D’ÉTÉ Torreilles samedi 20 juin 2026.

ATELIER CULINAIRE SUBLIMER LES FRUITS ET LÉGUMES D’ÉTÉ

7 avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 70 – 70 – 70

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Plongez dans la saison estivale avec mon atelier culinaire participatif !
  .

7 avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 74 18 20  melanie@lacuisinequifaitdubien.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the summer season with my participatory culinary workshop!

L’événement ATELIER CULINAIRE SUBLIMER LES FRUITS ET LÉGUMES D’ÉTÉ Torreilles a été mis à jour le 2026-01-09 par BIT DE TORREILLES