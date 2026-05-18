FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC Route de Sainte-Marie Torreilles

Torreilles

FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC

Route de Sainte-Marie Les Rôles d’Ablard Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez passer un week-end convivial en famille ou entre amis auprès de nos agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme des Pyrénées-Orientales !

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Route de Sainte-Marie Les Rôles d’Ablard Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 59 61 82 65

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English :

Come and spend a convivial weekend with family and friends at the farm of our Bienvenue à la Ferme network in the Pyrénées-Orientales!

L’événement FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC Torreilles a été mis à jour le 2026-05-13 par BIT DE TORREILLES