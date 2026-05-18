FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC Route de Sainte-Marie Torreilles
FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC Route de Sainte-Marie Torreilles samedi 6 juin 2026.
Torreilles
FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC
Route de Sainte-Marie Les Rôles d’Ablard Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez passer un week-end convivial en famille ou entre amis auprès de nos agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme des Pyrénées-Orientales !
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Route de Sainte-Marie Les Rôles d’Ablard Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 59 61 82 65
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English :
Come and spend a convivial weekend with family and friends at the farm of our Bienvenue à la Ferme network in the Pyrénées-Orientales!
L’événement FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC Torreilles a été mis à jour le 2026-05-13 par BIT DE TORREILLES
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