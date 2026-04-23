APÉRO JAZZ AVEC LOUISE, ROSA & MOI Torreilles
APÉRO JAZZ AVEC LOUISE, ROSA & MOI Torreilles vendredi 5 juin 2026.
Torreilles
APÉRO JAZZ AVEC LOUISE, ROSA & MOI
Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 20:30:00
Date(s) :
2026-06-05
La ville de Torreilles vous invite à lancer l’été en musique lors d’un Apéro Jazz animé par Louise, Rosa & Moi.
Une soirée aux musiques festives qui traversent le temps et les frontières à consommer sans modération !
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Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 info@torreilles.com
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English :
The town of Torreilles invites you to kick off summer with a musical Apéro Jazz hosted by Louise, Rosa & Moi.
An evening of festive music that crosses time and borders, to be enjoyed without moderation!
L’événement APÉRO JAZZ AVEC LOUISE, ROSA & MOI Torreilles a été mis à jour le 2026-04-23 par BIT DE TORREILLES
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