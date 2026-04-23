Torreilles

APÉRO JAZZ AVEC LOUISE, ROSA & MOI

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :

2026-06-05

La ville de Torreilles vous invite à lancer l’été en musique lors d’un Apéro Jazz animé par Louise, Rosa & Moi.

Une soirée aux musiques festives qui traversent le temps et les frontières à consommer sans modération !

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Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 info@torreilles.com

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English :

The town of Torreilles invites you to kick off summer with a musical Apéro Jazz hosted by Louise, Rosa & Moi.

An evening of festive music that crosses time and borders, to be enjoyed without moderation!

L’événement APÉRO JAZZ AVEC LOUISE, ROSA & MOI Torreilles a été mis à jour le 2026-04-23 par BIT DE TORREILLES