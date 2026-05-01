ATELIERS AU COUTEAU & À L’HUILE Torreilles
ATELIERS AU COUTEAU & À L’HUILE Torreilles samedi 23 mai 2026.
Torreilles
ATELIERS AU COUTEAU & À L’HUILE
11 Avenue de Perpignan Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 35 – 35 – 35
Tarif Groupe
Tarif groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-08-08 2026-09-12
Envie de laisser parler votre créativité dans une ambiance conviviale ? Célinne vous propose des ateliers de peinture accessibles à tous, que vous soyez débutant(e) ou passionné(e) !
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11 Avenue de Perpignan Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 37 15 71 30 celinne66@gmail.com
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English :
Want to let your creativity flow in a friendly atmosphere? Célinne offers painting workshops accessible to all, whether you’re a beginner or an enthusiast!
L’événement ATELIERS AU COUTEAU & À L’HUILE Torreilles a été mis à jour le 2026-05-04 par BIT DE TORREILLES
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