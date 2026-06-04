SOIRÉE GUINGUETTE ZOUK ANTILLAIS Théâtre de verdure de Juhègues Torreilles

Torreilles

SOIRÉE GUINGUETTE ZOUK ANTILLAIS

Théâtre de verdure de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Rendez-vous pour une soirée guinguette aux couleurs tropicales au Théâtre de Verdure de Juhègues !

Laissez-vous emporter par une ambiance chaleureuse rythmée par les sonorités envoûtantes du zouk antillais.

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Théâtre de verdure de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Join us for a tropical guinguette evening at the Théâtre de Verdure in Juhègues!

Let yourself be swept away by the warm ambience and bewitching sounds of West Indian zouk.

L’événement SOIRÉE GUINGUETTE ZOUK ANTILLAIS Torreilles a été mis à jour le 2026-06-04 par BIT DE TORREILLES