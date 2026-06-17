LE CIRQUE DE MICKEY Espace Capellans Torreilles

Torreilles

LE CIRQUE DE MICKEY

Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-08-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Ne manquez pas le passage du cirque qui présente son tout nouveau spectacle la parade de mickey .

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Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 97 67 45

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English :

Don’t miss the circus as it presents its brand new show, La parade de mickey .

L’événement LE CIRQUE DE MICKEY Torreilles a été mis à jour le 2026-06-17 par BIT DE TORREILLES