LE CIRQUE DE MICKEY Espace Capellans Torreilles
LE CIRQUE DE MICKEY Espace Capellans Torreilles jeudi 2 juillet 2026.
Torreilles
LE CIRQUE DE MICKEY
Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Ne manquez pas le passage du cirque qui présente son tout nouveau spectacle la parade de mickey .
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Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 97 67 45
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English :
Don’t miss the circus as it presents its brand new show, La parade de mickey .
L’événement LE CIRQUE DE MICKEY Torreilles a été mis à jour le 2026-06-17 par BIT DE TORREILLES
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