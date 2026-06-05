Torreilles

EXPOSITION LE PATRIMOINE CATALAN

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-25

L’association Aux Tours des Arts propose une exposition sur le thème du patrimoine catalan.

Les 41 peintres de l’association exposeront le travail de l’année, plus de 100 toiles huile, acrylique, pastel et dessin.

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Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 48 17 04 auxtoursdesarts66@gmail.com

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English :

The Aux Tours des Arts association presents an exhibition on the theme of Catalan heritage.

The association?s 41 painters will be exhibiting the year?s work, more than 100 oil, acrylic, pastel and drawing canvases.

L’événement EXPOSITION LE PATRIMOINE CATALAN Torreilles a été mis à jour le 2026-05-28 par BIT DE TORREILLES