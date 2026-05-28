Torreilles

LÂCHER DE PEINTRES

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le village accueillera prochainement le projet Lâcher d’artistes de l’association Aux Tours des Arts, une journée dédiée à la peinture en plein air et à la découverte de Torreilles.

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Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 48 17 04 auxtoursdesarts66@gmail.com

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English :

The village will soon be hosting the Lâcher d?artistes project of the Aux Tours des Arts association, a day dedicated to open-air painting and discovering Torreilles.

L’événement LÂCHER DE PEINTRES Torreilles a été mis à jour le 2026-05-26 par BIT DE TORREILLES