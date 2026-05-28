LÂCHER DE PEINTRES Torreilles
LÂCHER DE PEINTRES Torreilles samedi 13 juin 2026.
Torreilles
LÂCHER DE PEINTRES
Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le village accueillera prochainement le projet Lâcher d’artistes de l’association Aux Tours des Arts, une journée dédiée à la peinture en plein air et à la découverte de Torreilles.
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Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 48 17 04 auxtoursdesarts66@gmail.com
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English :
The village will soon be hosting the Lâcher d?artistes project of the Aux Tours des Arts association, a day dedicated to open-air painting and discovering Torreilles.
L’événement LÂCHER DE PEINTRES Torreilles a été mis à jour le 2026-05-26 par BIT DE TORREILLES
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