ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME MARC CHAGALL Route de la plage Torreilles
ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME MARC CHAGALL Route de la plage Torreilles mercredi 29 juillet 2026.
Torreilles
ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME MARC CHAGALL
Route de la plage RD11 Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Cet été, l’association Coeur de Vie & Company vous ouvre les portes de son jardin-forêt en forme de coeur à Torreilles pour une rencontre artistique accessible aux petits comme aux grands.
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Route de la plage RD11 Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 76 01 55 54
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English :
This %E9t%E9, the Coeur de Vie & Company association invites you to visit its heart-shaped vegetable garden in %E0 Torreilles for an artistic event open to young and old alike.
L’événement ATELIER ARTISTIQUE PEINDRE COMME MARC CHAGALL Torreilles a été mis à jour le 2026-06-18 par BIT DE TORREILLES
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