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DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE DES SOULANES Torreilles

DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE DES SOULANES Torreilles

DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE DES SOULANES Torreilles vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Place des souvenirs d'enfance
Ville
66440 Torreilles
Département
Pyrénées-Orientales
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Torreilles

DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE DES SOULANES

Place des souvenirs d’enfance Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Chaque vendredi matin de l’été, la Cave Gustumo vous invite à profitez de l’ambiance conviviale du marché de Torreilles pour découvrir un domaine viticole de notre territoire.
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Place des souvenirs d’enfance Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 79 55  contact@gustumo.com

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English :

Every Friday morning this summer, Cave Gustumo invites you to enjoy the friendly atmosphere of the Torreilles market and discover a local winery.

L’événement DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE DES SOULANES Torreilles a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TORREILLES

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