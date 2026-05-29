TOURNÉE SUMMER BREAK Espace Capellans Torreilles
TOURNÉE SUMMER BREAK Espace Capellans Torreilles vendredi 24 juillet 2026.
Torreilles
TOURNÉE SUMMER BREAK
Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Venez célébrer l’été avec nous dans une ambiance fun, vintage et totalement Summer Break !
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Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
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English :
Come and celebrate summer with us in a fun, vintage and totally Summer Break atmosphere!
L’événement TOURNÉE SUMMER BREAK Torreilles a été mis à jour le 2026-05-29 par BIT DE TORREILLES
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