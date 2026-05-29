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TOURNÉE SUMMER BREAK Espace Capellans Torreilles

TOURNÉE SUMMER BREAK Espace Capellans Torreilles

TOURNÉE SUMMER BREAK Espace Capellans Torreilles vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Espace Capellans

Adresse : Boulevard de la Plage

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Torreilles

TOURNÉE SUMMER BREAK

Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Venez célébrer l’été avec nous dans une ambiance fun, vintage et totalement Summer Break !
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Espace Capellans Boulevard de la Plage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10  torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

Come and celebrate summer with us in a fun, vintage and totally Summer Break atmosphere!

L’événement TOURNÉE SUMMER BREAK Torreilles a été mis à jour le 2026-05-29 par BIT DE TORREILLES

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