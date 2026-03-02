BALADE DÉCOUVERTE DE LA PLAGE À VÉLO Office de Tourisme Torreilles

BALADE DÉCOUVERTE DE LA PLAGE À VÉLO

Début : Mardi 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-08-18 11:00:00

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Les gardes du littoral vous proposent de découvrir, à vélo, une des dernière zone littorale sauvage de Méditerranée.

Office de Tourisme Espace Capellans Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

The coastal guards invite you to discover, by bike, one of the last wild coastal areas in the Mediterranean.

