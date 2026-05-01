EXPOSITION CLAUDINE PICARD Torreilles
EXPOSITION CLAUDINE PICARD Torreilles jeudi 28 mai 2026.
Torreilles
EXPOSITION CLAUDINE PICARD
2 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 16:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Cette exposition présente le travail de Claudine Picard, qui se consacre au thème de la nature morte dans une expression figurative.
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2 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 92 86
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English :
This exhibition presents the work of Claudine Picard, who focuses on the figurative theme of still life.
L’événement EXPOSITION CLAUDINE PICARD Torreilles a été mis à jour le 2026-04-29 par BIT DE TORREILLES
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