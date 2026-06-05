BALADE NATURE, LES OISEAUX PALUDICOLES Torreilles
BALADE NATURE, LES OISEAUX PALUDICOLES Torreilles mercredi 1 juillet 2026.
Torreilles
BALADE NATURE, LES OISEAUX PALUDICOLES
Plage Centre Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-07-01 11:00:00
Date(s) :
2026-07-01
La Maison de l’étang de Salses-Leucate organise de mai à septembre des balades nature dans les communes autour de l’étang. Retrouvez ici celles de Torreilles en collaboration avec le syndicat mixte rivage.
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Plage Centre Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 73 11 52 23 maisondeletang@mairie-leucate.fr
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English :
From May to September, the Maison de l’étang de Salses-Leucate organizes nature walks in the communes around the pond. Find out more about Torreilles in collaboration with the Syndicat Mixte Rivage.
L’événement BALADE NATURE, LES OISEAUX PALUDICOLES Torreilles a été mis à jour le 2026-05-28 par BIT DE TORREILLES
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