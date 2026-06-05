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EXPOSITION SAM&CO Place des souvenirs d’enfance Torreilles

EXPOSITION SAM&CO Place des souvenirs d’enfance Torreilles

EXPOSITION SAM&CO Place des souvenirs d’enfance Torreilles samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place des souvenirs d'enfance

Adresse : Le Cube

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Torreilles

EXPOSITION SAM&CO

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez découvrir les peintures de l’association SAM&CO !
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Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 80 12 72  matco-art@hotmail.fr

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English :

Come and discover the paintings of the SAM&CO association!

L’événement EXPOSITION SAM&CO Torreilles a été mis à jour le 2026-05-27 par BIT DE TORREILLES

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