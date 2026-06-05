EXPOSITION SAM&CO Place des souvenirs d’enfance Torreilles
EXPOSITION SAM&CO Place des souvenirs d’enfance Torreilles samedi 20 juin 2026.
Torreilles
EXPOSITION SAM&CO
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez découvrir les peintures de l’association SAM&CO !
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Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 80 12 72 matco-art@hotmail.fr
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English :
Come and discover the paintings of the SAM&CO association!
L’événement EXPOSITION SAM&CO Torreilles a été mis à jour le 2026-05-27 par BIT DE TORREILLES
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