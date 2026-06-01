Torreilles

ROCK I TAPAS FÊTE LOCALE

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02 00:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Torreilles vous donne rendez-vous pour la soirée incontournable de l’été le Rock i Tapas !

Ambiance électrique, plaisirs gourmands et esprit festif seront au rendez-vous pour une nuit que vous n’êtes pas près d’oublier. Entre amis, en famille ou entre voisins, préparez-vous à vibrer, chanter et partager des moments uniques sous les étoiles.

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Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10

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English :

Torreilles invites you to the must-see party of the summer: Rock i Tapas!

An electric atmosphere, gourmet delights and a festive spirit are guaranteed for a night you won?t soon forget. With friends, family or neighbors, get ready to rock, sing and share unique moments under the stars.

L’événement ROCK I TAPAS FÊTE LOCALE Torreilles a été mis à jour le 2026-06-01 par BIT DE TORREILLES