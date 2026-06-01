ROCK I TAPAS FÊTE LOCALE Torreilles
ROCK I TAPAS FÊTE LOCALE Torreilles dimanche 2 août 2026.
Torreilles
ROCK I TAPAS FÊTE LOCALE
Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02 00:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Torreilles vous donne rendez-vous pour la soirée incontournable de l’été le Rock i Tapas !
Ambiance électrique, plaisirs gourmands et esprit festif seront au rendez-vous pour une nuit que vous n’êtes pas près d’oublier. Entre amis, en famille ou entre voisins, préparez-vous à vibrer, chanter et partager des moments uniques sous les étoiles.
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Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10
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English :
Torreilles invites you to the must-see party of the summer: Rock i Tapas!
An electric atmosphere, gourmet delights and a festive spirit are guaranteed for a night you won?t soon forget. With friends, family or neighbors, get ready to rock, sing and share unique moments under the stars.
L’événement ROCK I TAPAS FÊTE LOCALE Torreilles a été mis à jour le 2026-06-01 par BIT DE TORREILLES
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