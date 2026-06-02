NUIT DES ÉTOILES Théâtre de verdure de Juhègues Torreilles
NUIT DES ÉTOILES Théâtre de verdure de Juhègues Torreilles vendredi 31 juillet 2026.
Torreilles
NUIT DES ÉTOILES
Théâtre de verdure de Juhègues Chemin de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 00:00:00
Date(s) :
2026-07-31
La Nuit des étoiles , organisée par la médiathèque, est l’occasion de profiter d’une soirée d’observation du ciel sur le site de Juhègues.
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Théâtre de verdure de Juhègues Chemin de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 62 52 33 41 mediatheque@torreilles.fr
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English :
The Nuit des étoiles , organized by the mediatheque, is an opportunity to enjoy an evening of sky observation on the Juhègues site.
L’événement NUIT DES ÉTOILES Torreilles a été mis à jour le 2026-06-02 par BIT DE TORREILLES
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