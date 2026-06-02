Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

NUIT DES ÉTOILES Théâtre de verdure de Juhègues Torreilles

NUIT DES ÉTOILES Théâtre de verdure de Juhègues Torreilles

NUIT DES ÉTOILES Théâtre de verdure de Juhègues Torreilles vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de verdure de Juhègues

Adresse : Chemin de Juhègues

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Torreilles

NUIT DES ÉTOILES

Théâtre de verdure de Juhègues Chemin de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :
2026-07-31

La Nuit des étoiles , organisée par la médiathèque, est l’occasion de profiter d’une soirée d’observation du ciel sur le site de Juhègues.
  .

Théâtre de verdure de Juhègues Chemin de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 62 52 33 41  mediatheque@torreilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Nuit des étoiles , organized by the mediatheque, is an opportunity to enjoy an evening of sky observation on the Juhègues site.

L’événement NUIT DES ÉTOILES Torreilles a été mis à jour le 2026-06-02 par BIT DE TORREILLES

À voir aussi à Torreilles (Pyrénées-Orientales)