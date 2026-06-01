PILATE À LA PLAGE Torreilles
PILATE À LA PLAGE Torreilles mercredi 5 août 2026.
Torreilles
PILATE À LA PLAGE
Boulevard de la Plage Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 08:30:00
fin : 2026-08-19 09:30:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Et si vos mercredis matins commençaient les pieds dans le sable et dans la bonne humeur ?
Cet été, la Ville de Torreilles vous invite à découvrir le pilate à travers des séances gratuites en plein air, animées par l’ associations locale Oxy’marche .
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Boulevard de la Plage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 25 15 15 94 gerard.cebellan@club-internet.fr
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English :
How about starting your Wednesday mornings with your feet in the sand and a good mood?
This summer, the Ville de Torreilles invites you to discover pilates through free outdoor sessions, led by local association Oxy?marche .
L’événement PILATE À LA PLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-06-01 par BIT DE TORREILLES
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