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PILATE À LA PLAGE Torreilles

PILATE À LA PLAGE Torreilles

PILATE À LA PLAGE Torreilles mercredi 5 août 2026.

Adresse : Boulevard de la Plage

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Torreilles

PILATE À LA PLAGE

Boulevard de la Plage Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 08:30:00
fin : 2026-08-19 09:30:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Et si vos mercredis matins commençaient les pieds dans le sable et dans la bonne humeur ?

Cet été, la Ville de Torreilles vous invite à découvrir le pilate à travers des séances gratuites en plein air, animées par l’ associations locale Oxy’marche .
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Boulevard de la Plage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 25 15 15 94  gerard.cebellan@club-internet.fr

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English :

How about starting your Wednesday mornings with your feet in the sand and a good mood?

This summer, the Ville de Torreilles invites you to discover pilates through free outdoor sessions, led by local association Oxy?marche .

L’événement PILATE À LA PLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-06-01 par BIT DE TORREILLES

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