DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE BOUDAU Torreilles
DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE BOUDAU Torreilles vendredi 31 juillet 2026.
Torreilles
DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE BOUDAU
Place des souvenirs d’enfance Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Chaque vendredi matin de l’été, la Cave Gustumo vous invite à profitez de l’ambiance conviviale du marché de Torreilles pour découvrir un domaine viticole de notre territoire.
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Place des souvenirs d’enfance Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 79 55 contact@gustumo.com
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English :
Every Friday morning this summer, Cave Gustumo invites you to enjoy the friendly atmosphere of the Torreilles market and discover a local winery.
L’événement DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE BOUDAU Torreilles a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TORREILLES
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