Torreilles

DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE BOUDAU

Place des souvenirs d’enfance Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Chaque vendredi matin de l’été, la Cave Gustumo vous invite à profitez de l’ambiance conviviale du marché de Torreilles pour découvrir un domaine viticole de notre territoire.

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Place des souvenirs d’enfance Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 79 55 contact@gustumo.com

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English :

Every Friday morning this summer, Cave Gustumo invites you to enjoy the friendly atmosphere of the Torreilles market and discover a local winery.

L’événement DÉGUSTATION VIGNERONNE AVEC LE DOMAINE BOUDAU Torreilles a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TORREILLES