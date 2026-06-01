Torreilles

EXPOSITION PHOTOS DÉJANTÉES

11 avenue de perpignan Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

En Juin, un petit brin de folie photographique s’expose à l’Auguste galerie, grâce aux clichés surréalistes de Fanny ASENCIO.

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11 avenue de perpignan Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 82 30 72 contactanny66@gmail.com

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English :

In June, a touch of photographic madness is on display at the Auguste galerie, thanks to the surrealist images of Fanny ASENCIO.

L’événement EXPOSITION PHOTOS DÉJANTÉES Torreilles a été mis à jour le 2026-06-01 par BIT DE TORREILLES