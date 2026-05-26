VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Place des souvenirs d’enfance Torreilles
VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Place des souvenirs d’enfance Torreilles samedi 13 juin 2026.
Torreilles
VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Visite accompagnée, gratuite, qui vous fera découvrir le patrimoine Torreillan.
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Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
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English :
Free guided tour to discover Torreillan heritage.
L’événement VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-05-26 par BIT DE TORREILLES
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