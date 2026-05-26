VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Place des souvenirs d’enfance Torreilles

Torreilles

VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite accompagnée, gratuite, qui vous fera découvrir le patrimoine Torreillan.

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Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

Free guided tour to discover Torreillan heritage.

L’événement VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-05-26 par BIT DE TORREILLES