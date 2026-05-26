Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Place des souvenirs d’enfance Torreilles

VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Place des souvenirs d’enfance Torreilles

VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Place des souvenirs d’enfance Torreilles samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place des souvenirs d'enfance

Adresse : Le Cube

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Torreilles

VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Visite accompagnée, gratuite, qui vous fera découvrir le patrimoine Torreillan.
  .

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10  torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free guided tour to discover Torreillan heritage.

L’événement VISITE DÉCOUVERTE DE TORREILLES VILLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-05-26 par BIT DE TORREILLES

À voir aussi à Torreilles (Pyrénées-Orientales)