Torreilles

VISITE DE L’ÉGLISE ST JULIEN ET STE BASILISSE

Rue de l’Eglise Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28

Les bénévoles de l’association du patrimoine de Torreilles et de la confrérie de la Sanch vous dévoileront, avec passion, l’histoire singulière de ce monument atypique, récemment restauré.

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Rue de l’Eglise Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

Volunteers from the Torreilles Heritage Association and the Confrérie de la Sanch will passionately tell you all about the unique history of this recently restored monument.

L’événement VISITE DE L’ÉGLISE ST JULIEN ET STE BASILISSE Torreilles a été mis à jour le 2026-06-01 par BIT DE TORREILLES