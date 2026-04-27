Torreilles

DIADA CATALANA

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 23:30:00

Date(s) :

2026-05-31

L’association torreillanne El Flabiol Torrella organise, en partenariat avec la ville de Torreilles, la dixième Diada Catalana , rendez-vous dédié à la sardane, sur la très méditerranéenne place Louis Blasi.

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Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

The Torreillane association El Flabiol Torrella , in partnership with the town of Torreilles, organizes the tenth Diada Catalana , an event dedicated to the sardana, on the very Mediterranean Place Louis Blasi.

L’événement DIADA CATALANA Torreilles a été mis à jour le 2026-04-27 par BIT DE TORREILLES