QI GONG À LA PLAGE Torreilles
QI GONG À LA PLAGE Torreilles mercredi 8 juillet 2026.
Torreilles
QI GONG À LA PLAGE
Boulevard de la Plage Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-08 08:30:00
fin : 2026-07-08 09:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15
Et si vos mercredis matins commençaient les pieds dans le sable et dans la bonne humeur ?
Cet été, la Ville de Torreilles vous invite à découvrir le Qi Gong à travers des séances gratuites en plein air, animées par l’ associations locale Art du Bien Être Taiji Quan et Qi Gong .
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Boulevard de la Plage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 66 12 20 07 contact@lartdubienetre.fr
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English :
How about starting your Wednesday mornings with your feet in the sand and a good mood?
This summer, the Ville de Torreilles invites you to discover Qi Gong through free outdoor sessions, led by the local association Art du Bien Être Taiji Quan et Qi Gong .
L’événement QI GONG À LA PLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-06-01 par BIT DE TORREILLES
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