Torreilles

BALADES NATURE

Plage Centre Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-07-01 11:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-22

La Maison de l’étang de Salses-Leucate organise de mai à septembre des balades nature dans les communes autour de l’étang. Retrouvez ici celles de Torreilles en collaboration avec le syndicat mixte rivage.

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Plage Centre Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 73 11 52 23 maisondeletang@mairie-leucate.fr

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English :

From May to September, the Maison de l’étang de Salses-Leucate organizes nature walks in the communes around the pond. Find out more about Torreilles in collaboration with the Syndicat Mixte Rivage.

L’événement BALADES NATURE Torreilles a été mis à jour le 2026-04-29 par BIT DE TORREILLES