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YOGA À LA PLAGE Torreilles

YOGA À LA PLAGE Torreilles

YOGA À LA PLAGE Torreilles mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Boulevard de la Plage

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Torreilles

YOGA À LA PLAGE

Boulevard de la Plage Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-22 08:30:00
fin : 2026-07-22 09:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29

Et si vos mercredis matins commençaient les pieds dans le sable et dans la bonne humeur ?

Cet été, la Ville de Torreilles vous invite à découvrir le yoga à travers des séances gratuites en plein air, animées par l’ associations locale Yoga Club Torreillan .
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Boulevard de la Plage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 41 64 27  yogaclubtorreillan@gmail.com

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English :

How about starting your Wednesday mornings with your feet in the sand and a good mood?

This summer, the Ville de Torreilles invites you to discover yoga through free outdoor sessions, led by the local association Yoga Club Torreillan .

L’événement YOGA À LA PLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-06-01 par BIT DE TORREILLES

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