YOGA À LA PLAGE Torreilles
YOGA À LA PLAGE Torreilles mercredi 22 juillet 2026.
Torreilles
YOGA À LA PLAGE
Boulevard de la Plage Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-22 08:30:00
fin : 2026-07-22 09:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29
Et si vos mercredis matins commençaient les pieds dans le sable et dans la bonne humeur ?
Cet été, la Ville de Torreilles vous invite à découvrir le yoga à travers des séances gratuites en plein air, animées par l’ associations locale Yoga Club Torreillan .
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Boulevard de la Plage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 41 64 27 yogaclubtorreillan@gmail.com
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English :
How about starting your Wednesday mornings with your feet in the sand and a good mood?
This summer, the Ville de Torreilles invites you to discover yoga through free outdoor sessions, led by the local association Yoga Club Torreillan .
L’événement YOGA À LA PLAGE Torreilles a été mis à jour le 2026-06-01 par BIT DE TORREILLES
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