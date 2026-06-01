FÊTE DE LA SAINT JEAN Place Louis Blasi Torreilles
FÊTE DE LA SAINT JEAN Place Louis Blasi Torreilles mardi 23 juin 2026.
Torreilles
FÊTE DE LA SAINT JEAN
Place Louis Blasi Parc du Jumelage Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 21:00:00
fin : 2026-06-23 23:00:00
Date(s) :
2026-06-23
La Saint Jean est la plus traditionnelle et symbolique des fêtes catalanes, elle est connue pour ces fameux focs de la San Joan .
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Place Louis Blasi Parc du Jumelage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
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English :
St. John’s Day is the most traditional and symbolic of Catalan festivals, known for its famous San Joan jibs .
L’événement FÊTE DE LA SAINT JEAN Torreilles a été mis à jour le 2026-05-28 par BIT DE TORREILLES
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