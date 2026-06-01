FÊTE DE LA SAINT JEAN Place Louis Blasi Torreilles

Torreilles

FÊTE DE LA SAINT JEAN

Place Louis Blasi Parc du Jumelage Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 21:00:00

fin : 2026-06-23 23:00:00

Date(s) :

2026-06-23

La Saint Jean est la plus traditionnelle et symbolique des fêtes catalanes, elle est connue pour ces fameux focs de la San Joan .

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Place Louis Blasi Parc du Jumelage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

St. John’s Day is the most traditional and symbolic of Catalan festivals, known for its famous San Joan jibs .

L’événement FÊTE DE LA SAINT JEAN Torreilles a été mis à jour le 2026-05-28 par BIT DE TORREILLES