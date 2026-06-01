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FÊTE DE LA SAINT JEAN Place Louis Blasi Torreilles

FÊTE DE LA SAINT JEAN Place Louis Blasi Torreilles

FÊTE DE LA SAINT JEAN Place Louis Blasi Torreilles mardi 23 juin 2026.

Lieu : Place Louis Blasi

Adresse : Parc du Jumelage

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Torreilles

FÊTE DE LA SAINT JEAN

Place Louis Blasi Parc du Jumelage Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 21:00:00
fin : 2026-06-23 23:00:00

Date(s) :
2026-06-23

La Saint Jean est la plus traditionnelle et symbolique des fêtes catalanes, elle est connue pour ces fameux focs de la San Joan .
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Place Louis Blasi Parc du Jumelage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10  torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

St. John’s Day is the most traditional and symbolic of Catalan festivals, known for its famous San Joan jibs .

L’événement FÊTE DE LA SAINT JEAN Torreilles a été mis à jour le 2026-05-28 par BIT DE TORREILLES

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