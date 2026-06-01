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EXPOSITION COLLECTIVE PROFIL Torreilles

EXPOSITION COLLECTIVE PROFIL Torreilles

EXPOSITION COLLECTIVE PROFIL Torreilles jeudi 11 juin 2026.

Adresse : 2 Avenue François Arago

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Torreilles

EXPOSITION COLLECTIVE PROFIL

2 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 16:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-11

L’association du Pont Des Arts vous invite à découvrir leur prochaine exposition collective Profil
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2 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 92 86 

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English :

The Pont Des Arts association invites you to discover their next group exhibition Profil

L’événement EXPOSITION COLLECTIVE PROFIL Torreilles a été mis à jour le 2026-06-04 par BIT DE TORREILLES

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