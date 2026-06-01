EXPOSITION COLLECTIVE PROFIL Torreilles
EXPOSITION COLLECTIVE PROFIL Torreilles jeudi 11 juin 2026.
Torreilles
EXPOSITION COLLECTIVE PROFIL
2 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 16:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-11
L’association du Pont Des Arts vous invite à découvrir leur prochaine exposition collective Profil
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2 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 92 86
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English :
The Pont Des Arts association invites you to discover their next group exhibition Profil
L’événement EXPOSITION COLLECTIVE PROFIL Torreilles a été mis à jour le 2026-06-04 par BIT DE TORREILLES
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