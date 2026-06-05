CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN Place des souvenirs d’enfance Torreilles

Torreilles

CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 20:00:00

Date(s) :

2026-06-11

La médiathèque recevra la romancière et journaliste Hélène Legrais pour une rencontre autour de son livre, Les histoires inouïes du pays catalan.

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Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41

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English :

The media library will host novelist and journalist Hélène Legrais for a discussion of her book, Les histoires inouïes du pays catalan.

L’événement CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN Torreilles a été mis à jour le 2026-05-28 par BIT DE TORREILLES