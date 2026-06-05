CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN Place des souvenirs d’enfance Torreilles
CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN Place des souvenirs d’enfance Torreilles jeudi 11 juin 2026.
Torreilles
CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 20:00:00
Date(s) :
2026-06-11
La médiathèque recevra la romancière et journaliste Hélène Legrais pour une rencontre autour de son livre, Les histoires inouïes du pays catalan.
.
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The media library will host novelist and journalist Hélène Legrais for a discussion of her book, Les histoires inouïes du pays catalan.
L’événement CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN Torreilles a été mis à jour le 2026-05-28 par BIT DE TORREILLES
À voir aussi à Torreilles (Pyrénées-Orientales)
- EXPOSITION COLORES DEL ALMA La Distillerie 66 Torreilles 5 juin 2026
- APÉRO JAZZ AVEC LOUISE, ROSA & MOI Torreilles 5 juin 2026
- FERMES EN FÊTE CHEZ ALG’ETHIC Route de Sainte-Marie Torreilles 6 juin 2026
- Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane, Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard, Torreilles 6 juin 2026
- ATELIER CULINAIRES LE VÉGÉTAL AUX SAVEURS D’ITALIE Torreilles 6 juin 2026