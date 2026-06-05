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CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN Place des souvenirs d’enfance Torreilles

CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN Place des souvenirs d’enfance Torreilles

CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN Place des souvenirs d’enfance Torreilles jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Place des souvenirs d'enfance

Adresse : Le Cube

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Torreilles

CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 20:00:00

Date(s) :
2026-06-11

La médiathèque recevra la romancière et journaliste Hélène Legrais pour une rencontre autour de son livre, Les histoires inouïes du pays catalan.
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Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41 

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English :

The media library will host novelist and journalist Hélène Legrais for a discussion of her book, Les histoires inouïes du pays catalan.

L’événement CONFÉRENCE LES HISTOIRES INOUÏES DU PAYS CATALAN Torreilles a été mis à jour le 2026-05-28 par BIT DE TORREILLES

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