Torreilles

SOIRÉE DEGUSTATION À LA VIEILLE DEMEURE

4, rue de Llobet Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11 00:00:00

Date(s) :

2026-06-11

La Vieille Demeure rouvre ses portes pour une 2nd édition placée sous le signe de la fête et de la gourmandise !

Une soirée conviviale pour célébrer l’art de vivre Torreillan et le partage.

Profitez d’une ambiance chaleureuse et festive autour d’un concept gourmand mêlant saveurs iodées, douceurs sucrées et découvertes œnologiques.

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4, rue de Llobet Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 40 51

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English :

La Vieille Demeure reopens its doors for a 2nd edition under the banner of festivities and gourmet delights!

A convivial evening to celebrate the Torreillan art of living and sharing.

Enjoy a warm and festive atmosphere around a gourmet concept combining iodized flavors, sweet treats and ?nological discoveries.

L’événement SOIRÉE DEGUSTATION À LA VIEILLE DEMEURE Torreilles a été mis à jour le 2026-05-20 par BIT DE TORREILLES