SOIRÉE DEGUSTATION À LA VIEILLE DEMEURE Torreilles
SOIRÉE DEGUSTATION À LA VIEILLE DEMEURE Torreilles jeudi 11 juin 2026.
Torreilles
SOIRÉE DEGUSTATION À LA VIEILLE DEMEURE
4, rue de Llobet Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 00:00:00
Date(s) :
2026-06-11
La Vieille Demeure rouvre ses portes pour une 2nd édition placée sous le signe de la fête et de la gourmandise !
Une soirée conviviale pour célébrer l’art de vivre Torreillan et le partage.
Profitez d’une ambiance chaleureuse et festive autour d’un concept gourmand mêlant saveurs iodées, douceurs sucrées et découvertes œnologiques.
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4, rue de Llobet Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 40 51
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English :
La Vieille Demeure reopens its doors for a 2nd edition under the banner of festivities and gourmet delights!
A convivial evening to celebrate the Torreillan art of living and sharing.
Enjoy a warm and festive atmosphere around a gourmet concept combining iodized flavors, sweet treats and ?nological discoveries.
L’événement SOIRÉE DEGUSTATION À LA VIEILLE DEMEURE Torreilles a été mis à jour le 2026-05-20 par BIT DE TORREILLES
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