STAGE DE QI GONG, TAI CHI ET TUISHU Chemin de Juhègues Torreilles dimanche 21 juin 2026.

Torreilles

STAGE DE QI GONG, TAI CHI ET TUISHU

Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 60 – 60 – 60

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Ce stage sous la pinède de la chapelle de Juhègues, propose une immersion complète dans les arts énergétiques chinois, alliant travail de la santé, exploration des principes internes et pratique martiale douce.

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Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 66 48 16 96

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English :

This workshop, held in the pine forest of the Juhègues chapel, offers a complete immersion in the Chinese energy arts, combining health work, exploration of internal principles and gentle martial practice.

L’événement STAGE DE QI GONG, TAI CHI ET TUISHU Torreilles a été mis à jour le 2026-05-28 par BIT DE TORREILLES