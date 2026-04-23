FÊTE DE LA MUSIQUE Parc du Jumelage Torreilles
FÊTE DE LA MUSIQUE Parc du Jumelage Torreilles dimanche 21 juin 2026.
Torreilles
FÊTE DE LA MUSIQUE
Parc du Jumelage Avenue Georges Brassens Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous incontournable de l’été, la ville de Torreilles est ravie de vous inviter à célébrer la Fête de la Musique !
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Parc du Jumelage Avenue Georges Brassens Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
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English :
A not-to-be-missed summer event, the town of Torreilles is delighted to invite you to celebrate the Fête de la Musique!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Torreilles a été mis à jour le 2026-04-23 par BIT DE TORREILLES
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