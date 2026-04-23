FÊTE DE LA MUSIQUE Parc du Jumelage Torreilles

Torreilles

FÊTE DE LA MUSIQUE

Parc du Jumelage Avenue Georges Brassens Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous incontournable de l’été, la ville de Torreilles est ravie de vous inviter à célébrer la Fête de la Musique !

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Parc du Jumelage Avenue Georges Brassens Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

A not-to-be-missed summer event, the town of Torreilles is delighted to invite you to celebrate the Fête de la Musique!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Torreilles a été mis à jour le 2026-04-23 par BIT DE TORREILLES