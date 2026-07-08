FLAMENK’EAU Plage nord Torreilles

Informations pratiques

Torreilles

FLAMENK’EAU

Plage nord A côté du club de plage Le Chouchou Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-10 10:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28

Venez découvrir ou redécouvrir le flamenco dans un cadre exceptionnel. Un moment hors du temps pour danser, respirer et se reconnecter à soi.

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Plage nord A côté du club de plage Le Chouchou Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 88 48 53 77

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English :

Come discover or rediscover flamenco in an exceptional setting. A timeless moment to dance, breathe, and reconnect with yourself.

L’événement FLAMENK’EAU Torreilles a été mis à jour le 2026-07-03 par BIT DE TORREILLES