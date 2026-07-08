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FLAMENK’EAU Plage nord Torreilles

vendredi 10 juillet 2026 · Plage nord · Torreilles

FLAMENK’EAU Plage nord Torreilles

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Plage nord
Adresse
A côté du club de plage Le Chouchou
Ville
66440 Torreilles
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Torreilles

FLAMENK’EAU

Plage nord A côté du club de plage Le Chouchou Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 10:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28

Venez découvrir ou redécouvrir le flamenco dans un cadre exceptionnel. Un moment hors du temps pour danser, respirer et se reconnecter à soi.
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Plage nord A côté du club de plage Le Chouchou Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 88 48 53 77 

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English :

Come discover or rediscover flamenco in an exceptional setting. A timeless moment to dance, breathe, and reconnect with yourself.

L’événement FLAMENK’EAU Torreilles a été mis à jour le 2026-07-03 par BIT DE TORREILLES

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