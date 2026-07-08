FLAMENK’EAU Plage nord Torreilles
vendredi 10 juillet 2026 · Plage nord · Torreilles
Informations pratiques
Torreilles
FLAMENK’EAU
Plage nord A côté du club de plage Le Chouchou Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 10:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28
Venez découvrir ou redécouvrir le flamenco dans un cadre exceptionnel. Un moment hors du temps pour danser, respirer et se reconnecter à soi.
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Plage nord A côté du club de plage Le Chouchou Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 88 48 53 77
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English :
Come discover or rediscover flamenco in an exceptional setting. A timeless moment to dance, breathe, and reconnect with yourself.
L’événement FLAMENK’EAU Torreilles a été mis à jour le 2026-07-03 par BIT DE TORREILLES
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