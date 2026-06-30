Atelier cuisine plat salé Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay

Parthenay

Atelier cuisine plat salé

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez participer à un atelier cuisine proposé par l’Arpentèle.

Tout public.

Inscription obligatoire.

Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle. .

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

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English : Atelier cuisine plat salé

L’événement Atelier cuisine plat salé Parthenay a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine