ATELIER CUISINE Puisserguier
ATELIER CUISINE Puisserguier samedi 25 avril 2026.
Puisserguier
ATELIER CUISINE
Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez découvrir une recette spéciale élaboré à base de bière belge émincé de volaille à la bière moutarde et lardons accompagnés de sa salade sauce bierette.
Atelier cuisine, spécialité Belge
Venez découvrir une recette spéciale élaboré à base de bière belge émincé de volaille à la bière moutarde et lardons accompagnés de sa salade sauce bierette.
Le samedi 25 avril à 10H00.
Réservation Obligatoire Tarif 3 euros .
Rue Georges Pujol Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85
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English : ATELIER CUISINE
Come and discover a special recipe made with Belgian beer: minced poultry with mustard beer and lardons, served with a bierette salad.
L’événement ATELIER CUISINE Puisserguier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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