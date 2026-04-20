Puisserguier

ATELIER CUISINE

Rue Georges Pujol Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir une recette spéciale élaboré à base de bière belge émincé de volaille à la bière moutarde et lardons accompagnés de sa salade sauce bierette.

Atelier cuisine, spécialité Belge

Venez découvrir une recette spéciale élaboré à base de bière belge émincé de volaille à la bière moutarde et lardons accompagnés de sa salade sauce bierette.

Le samedi 25 avril à 10H00.

Réservation Obligatoire Tarif 3 euros .

Rue Georges Pujol Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85

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English : ATELIER CUISINE

Come and discover a special recipe made with Belgian beer: minced poultry with mustard beer and lardons, served with a bierette salad.

L’événement ATELIER CUISINE Puisserguier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN