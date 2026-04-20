Puisserguier

LES ANIMATIONS DE LA MJC COURSE DU COEUR

Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

don solidaire

Faites un don alimentaire non périssable ou produit d’hygiène

A cette occasion, les jeunes de notre MJC feront du porte à porte pour récolter des dons en faveur de l’épicerie solidaire.

Cette action se déroulera le mercredi 22 avril.

Si toutefois, vous n’êtes pas présents, vous pourrez déposer vos dons à compter du mercredi 15 avril

– à l’accueil de la MJC

– à l’accueil de la mairie

La collecte se terminera le mercredi 23 avril. .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES ANIMATIONS DE LA MJC COURSE DU COEUR

solidarity donation

L’événement LES ANIMATIONS DE LA MJC COURSE DU COEUR Puisserguier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN