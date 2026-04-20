LES ANIMATIONS DE LA MJC COURSE DU COEUR Puisserguier
LES ANIMATIONS DE LA MJC COURSE DU COEUR Puisserguier mercredi 22 avril 2026.
Puisserguier
LES ANIMATIONS DE LA MJC COURSE DU COEUR
Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
don solidaire
Faites un don alimentaire non périssable ou produit d’hygiène
A cette occasion, les jeunes de notre MJC feront du porte à porte pour récolter des dons en faveur de l’épicerie solidaire.
Cette action se déroulera le mercredi 22 avril.
Si toutefois, vous n’êtes pas présents, vous pourrez déposer vos dons à compter du mercredi 15 avril
– à l’accueil de la MJC
– à l’accueil de la mairie
La collecte se terminera le mercredi 23 avril. .
Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85
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English : LES ANIMATIONS DE LA MJC COURSE DU COEUR
solidarity donation
L’événement LES ANIMATIONS DE LA MJC COURSE DU COEUR Puisserguier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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